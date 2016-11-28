Ольга Кормухина взорвала Москву и Петербург новой программой

Энергичная, яркая, оригинальная и независимая Ольга Кормухина – одна из наиболее заметных артисток на российской сцене. Обладатель множества музыкальных наград, Заслуженная артистка России, «Лучший голос России» и «Лучшая рок-певица» по итогам премии «Овация», победитель премии «Русский топ» в номинации «Лучшая сольная исполнительница», ежегодный участник фестиваля «Нашествие». Певица продолжает заражать энергией мощного вокала. Она представила новую программу «Индиго» в престижных залах двух столиц: в московском Крокус Сити Холле и питерском БКЗ Октябрьский – с полными аншлагами. Программа стала событием в мире современной музыки. Можно уверенно сказать: в России программ такого уровня сегодня не делает больше никто.

«Индиго» – шоу мирового уровня

Программа «Индиго» (композитор – лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов) – симфо-роковый спектакль, построенный на музыкальных и поэтических монологах певицы, – завораживающий, ошеломляющий и грандиозный. Магическое воздействие всей полифонии – стихи, музыка, хор, оркестр, группа Кормухиной, свет, сценография – настолько мощно, что захватывает дух.

Музыкальный театр одной артистки, которая заполнила своим голосом всё. В начале величественный и мистический, загадочный, даже фантастический персонаж в синей дымке вуали, Кормухина погрузила зрителей в царство высокой музыки, буквально вдавив в кресла звуком и слогом. Масштаб композиций в духе рок-образцов мирового уровня, щедро замешенных на классике (чего стоит только фрагмент «Картинок с выставки» Мусоргского), превзошел все ожидания и явился определенным риском – готова ли публика к восприятию? Однако Ольга рванула дальше, мощью голоса и глубиной исполнения увлекая за собой. Песни шли нон-стоп, а над сценой развернулся видеоэкран, и действо музыкального урагана с эффектным световым оформлением сменялось личными моментами откровений, когда с экрана звучала поэзия – средство общения певицы со зрителем строками Пушкина, Ахматовой, Цветаевой, Бродского, Рильке и своих произведений.









Она поет о себе и о каждом

Певица не пряталась под вуалью – она старалась увести внимание от себя к музыке и поэзии. Ольга Кормухина создала образ прекрасной женской души, которая не открывает себя сразу, а раскрывается, когда приходит время, – «В красном».

Любая песня Ольги наполнена огромной взрывчатой силой: она взрывает пустую, наносную, бывает и пошлую оболочку, чтобы открыть в людях настоящее. Всем известно, что у Кормухиной феноменальный голос, что ей подвластны все музыкальные жанры. Всем известно, что у нее ураганный темперамент и мощная харизма. А если глубже – феномен Кормухиной еще и в том, что она умеет жестко, по-Чеховски, силой духа выдавливать из себя и зрителей рабство, освобождать. И новый концерт о том, как красива свободная человеческая душа и настоящая человеческая жизнь. Зрители были потрясены, потому что увидели себя – такими, какими они должны быть. И полюбили себя. Ольга поёт о себе – и в то же время о каждом.

Концерт «Индиго» – небывалое сочетание таинственной загадочности и предельной откровенности. Сочетание мощи и филигранной тонкости исполнительского искусства всех участников программы. Это концерт, которого давно ждали. Именно Ольга и Алексей смогли нам его подарить.









Ольга, You're simply the best!

Публика была ошеломлена, очарована и в финале щедро одарила певицу овациями. Ольга Кормухина не была бы собой, если бы не нашла место для эмоционального отрыва вместе с залом, а потому под завершение выдала обойму коронных хитов вместе с оперной арией, и зрители, уже не боясь нарушить канву спектакля, вскочили, танцевали, выплескивали накопившиеся эмоции и не отпускали певицу, бесконечно скандируя: «Браво! Бис!».

С концерта все уходили восторженные и потрясенные – весь спектр возрастов – от 6 до 60. И восприятие одинаковое. Мужчина средних лет сказал: «Вот на какие концерты надо ходить, больше слушать некого». Девочка лет десяти воскликнула: «После такого концерта можно упасть без чувств, а Ольга еще вышла к нам фотографироваться». Молодая девушка написала в соцсети: «Я ощутила настоящий полёт души: внутри появился столп света, яркий мощный луч, который дал мне ощущение парения и соединил с небом. Ещё ни один артист не вызывал во мне таких чувств».

– Да... возможность и умение слушать и слышать музыку – а через это – себя и друг друга – одно из того немногого настоящего, что оставляют нам стремительно сокращающиеся Времена, – сказала Ольга Кормухина.









Жизнь коротка, Искусство вечно

Как говорил Вахтангов, не стремитесь создать вечное: создавайте современное – но не сиюминутное – тогда оно само станет вечным. Действительно, жизнь человеческая слишком коротка, чтобы создавать сиюминутные или модные вещи. Каждая новая концертная программа Ольги Кормухиной и Алексея Белова – это событие в русской культуре. Пройдет время – и именно эта музыка останется как музыка нашей эпохи.

Аншлаг на концертах Ольги Кормухиной в залах Крокус Сити Холл и БКЗ Октябрьский с дебютным показом программы «Индиго» наглядно показал, что,вопреки популярным мифам, публика готова к восприятию сложных форм современной музыки. Что еще важнее – этот концерт стал доказательством возрождённой самобытности русской музыки на нашей сцене.