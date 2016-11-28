Танцевальный номер олимпийской чемпионки Татьяны Навки на тему Холокоста в мире восприняли неоднозначно, были и возмущенные такой интерпретацией темы гонений на евреев во время Великой Отечественной войны.

В основном возмущались по поводу танца западные журналисты и лидеры разных общественных организаций, передает ТАСС.

Представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя реакцию на танец Навки, сказала, что номером возмущаются не истинные защитники толерантности, а трусливые лицемеры и лгуны, которые отрабатывают определенный политический заказ.

Захарова уточнила, что номер Навки не понравился таким изданиям как Haaretz, Daily Mail, Huffington Post и т.д.

Захарова задала псевдозащитникам толерантности риторический вопрос, где они прячутся, когда в Прибалтике унижают ветеранов ВОВ или сносят памятники той войне.

Танец на тему Холокоста исполнили на шоу "Ледниковый период" Навка и актер Андрей Бурковский. После исполнения танца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (муж Татьяны Навки) сказал, что гордится своей супругой.