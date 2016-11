Разные времена, разные стили, разные инструменты, разные голоса в моде, но все это должно пройти через процесс звукозаписи, чтобы быть услышанным широкой публикой.

Коммерческая звукозапись стартует где-то в начале прошлого века, развиваясь и совершенствуясь, и к середине 20 века достигает высокого уровня. И в принципе все эти 50 лет основной задачей звукооператоров было создать достоверное звучание оркестра и голоса. Эксперименты со звуком велись в кино и в направлении, которое называлось “Театр у микрофона”. Но серьезный креатив начал появляться только в 50-е, когда стали записывать поп-музыку, и уже в 60-е опять же Битлы вывели креативный эксперимент на новую орбиту. После Битлов эксперимент стал стандартной частью звукозаписи как попытка достижения аутентичного звучания.



Andrews Sisters Boogie Woogie Bugle Boy





Elvis Presley - Jailhouse Rock (Music Video)





The Beatles - Lucy in the Sky with Diamonds