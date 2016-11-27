«Мы говорим — Ленин, подразумеваем — Николай II»

Находка в академии им. А.Л. Штиглица годится не как предмет для анализа, а как предлог для размышления о природе времени и о зависимости искусства от эпохи. Во время реставрационных работ обнаружилось, что под изображением Ленина на картине виднеется лик последнего императора России Николая II. Портрет, который написал Владислав Измайлович, принесли еще в 2013 году. На нем изображен Ульянов, а на заднем плане Петропавловская крепость.



Реставратор академии Татьяна Поцелуева объяснила, что монументальный портрет Ленина в полный рост на фоне петербургского Адмиралтейства около 70 лет хранился в школе № 206 северной столицы России — бывшем Петровском коммерческом училище, для которого и был написан портрет царя.



Полотно по неосторожности повредили в 1970-х. Но реставрировать его начали только в 2013 году. Специалисты академии Штиглица тогда сразу же обнаружили изнанку полотна.



Владислав Измайлович, написавший портрет Ленина, покрыл портрет Николая II водорастворимой краской. «Очевидно, он (Измайлович) надеялся, что однажды обнаружат портрет Николая II», — говорит Татьяна Поцелуева.



«Сохраняя портрет царя, Владислав Измайлович многим рисковал в то время», — замечает в свою очередь исполняющий обязанности ректора академии Штиглица Василий Кичеджи.



История, которая идет по кругу завершилась. Стало известно, что написанный образ императора – это знаменитое творение портретиста Ильи Галкина, что создавали в год коронации Николая II в 1896.



29 ноября запланирована презентация портрета посетителям в академии им. А.Л.Штиглица.

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