Наталья Коляканова: «Для меня Белла – целый пласт в моей жизни»

Актриса Наталья Коляканова поделилась с читателями «Аргументов недели» воспоминаниями о Белле Ахмадулиной и мнением о сериале «Таинственная страсть», в котором речь идет о поэтессе, Евтушенко и других шестидесятниках.

«В соцсетях все так активно обсуждали сериал, что я посмотрела четыре части, – призналась актриса. – Я давно в профессии и понимаю всю конъюнктуру этого продукта. Он очень грамотно сделан с целью разбудоражить осиное гнездо, дать пищу нашей интеллигенции для обсуждения, чтобы мозг кипел, чтобы был конфликт, который бы уводил нас от стагнации. Вся пена вокруг фильма искусственная, тем не менее она работает на развитие общества, которое начинает обозначать свои позиции, мировоззрение. В 60-х я была девчонкой, но помню этот флёр, эту атмосферу, которая потом ещё долго витала».

Наталья Коляканова также рассказала, что во время учёбы писала работу, где соединила Марину Цветаеву и Беллу Ахмадулину, провела параллель. «Для меня Белла – целый пласт в моей жизни. Так получилось, что мы были соседями, встречались в подъезде, где-то пересекались, тогда это было естественно, потому что в нашем доме много известных людей жило», – сказала актриса.

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