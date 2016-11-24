Всемирно известный балет "Лебединое озеро" в Большом театре сочли неприемлемым для маленьких детей.

У спектакля внезапно появилось ограничение 12+, вследствие чего малышам в легендарнейший театр страны вход заказан. Одна из пользовательниц сети написала пост о том, что привела свою пятилетнюю дочь на "Лебединое озеро", а администратор не пропустила их, демонстрируя маркировку на билете, сообщает МК.

В тот же день на балет не пустили бабушку и двоих ее внуков, которые специально приехали в Большой театр из Санкт-Петербурга. Пожилая женщина даже заплакала от беспомощности. Никто не может объяснить, что же такого ужасного содержится в либретто, что детям ни в коем случае нельзя присутствовать на спектакле.