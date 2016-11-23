Госоркестр и Госхор отметят 80-летие в Большом

Концертом на Исторической сцене Большого театра России. 28 ноября в 19.00 встретят свои юбилейные даты - Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова (Госоркестр) и Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова (Госхор).

Созданные в 1936 году Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова (Госоркестр Союза ССР) и Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова (Госхор СССР) впервые в истории отмечают 80-ти летний юбилей уникальным совместным выступлением В программу юбилейного гала-концерта вошли шедевры отечественной и зарубежной музыки, произведения, написанные специально для Госоркестра и Госхора, а также сочинения, которые были исполнены впервые именно этими коллективами. Госоркестр и Госхор специально к своему 80-летию подготовили мировую премьеру вокально-симфонического произведения Сергея Прокофьева и несколько музыкальных сюрпризов.







В юбилейном гала-концерте примут участие звезды мировой оперы Ольга Бородина, Анита Хартиг, Дмитро Попов, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва, лауреаты Международных конкурсов Михаил Симонян (скрипка), Александр Болдачёв (арфа) и Екатерина Мечетина (фортепиано), заслуженный артист России Юрий Афонькин (альт). Специальными гостями станут два коллектива из Грузии: ансамбль солистов «Сулико» Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З.П. Палиашвили и ансамбль «Мцхета». Дирижерами этого вечера станут те мастера, чей творческий путь неразрывно связан с Госоркестром и Госхором: народный артист РСФСР Александр Лазарев, маэстро Неэме Ярви и Кристиан Ярви, Евгений Волков, Кахабер Онашвили, Томас Зандерлинг, народный артист СССР Владислав Чернушенко.







Торжественный концерт, призванный познакомить зрителей с историей и творческим путем двух коллективов, объединит художественное слово, выразительные средства оркестрового, хорового, оперного и балетного искусства. Визуальные эффекты, помноженные на уникальные декорации, создаваемые специально для концерта, подчеркнут масштабность и значимость юбилея двух коллективов.