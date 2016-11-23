Михайловский замок собирает крупнейшую коллекцию скульптур Паоло Трубецкого

Уже 24 ноября в Михайловском замке начнёт свою работу выставка Павла Трубецкого – знаменитого русского скульптора, которого чаще именуют Паоло Трубецкой. К 150-летнему юбилею мастера петербуржцы увидят крупнейшую в стране коллекцию его работ, в которую войдут ещё несколько не представленных в Северной столице ранее.

Сын русского дипломата и американской пианистки, Трубецкой родился и вырос в Италии. Он рано обнаружил интерес к скульптуре, но законченного художественного образования так и не получил.

В 1899 г. Трубецкой переехал в Санкт-Петербург, где участвовал в выставках художественного объединения «Мир искусства». Вскоре он был приглашён участвовать в конкурсе проектов памятника Александру III на Знаменской площади и неожиданно для всех победил.

С 1906 г. скульптор жил в основном за границей. Однако он часто приезжал в Россию, где выставлял свои произведения вплоть до Первой мировой войны. Тогда он создал портреты скульптора Огюста Родена, писателей Анатоля Франса и Бернарда Шоу.

Примечательно, что в Михайловском замке окажутся не только самые знаменитые работы автора – портрет Александра Сергеевича Пушкина или графини Екатерины Павловны Шереметьевой, но и те, которые удивительным образом были включены в экспозицию в последние моменты.

К примеру, среди экспонатов появится конная статуя Александра III, которая в настоящее время установлена перед Мраморным дворцом Русского музея. Скульптура была создана Трубецким в 1909 году и должна была украшать Знаменскую площадь, но в конце 30-х её передали на хранение одному из главных петербургских музеев.

Всего в Михайловском замке представят около тридцати работ скульптора. Выставка продлится с 24 ноября 2016-го по 31 января 2017-го.

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