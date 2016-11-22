Арфа объединит поэзию и балет.

В Московской области продолжается фестиваль «Времена года в Подмосковье. Гений места», который проходит в рамках Губернаторской программы «Наше Подмосковье».25 ноября фестиваль представляет премьерный проект «Поэзия Арфы» в городе Долгопрудный. (Дом Культуры «Вперёд», пл. Собина, д. 3).

Впервые в одной музыкально-литературной композиции встретятся артисты разных жанров, до этого никогда не выступавшие вместе. Проект неслучайно будет представлен в городе Долгопрудный – городе учёных, городе, подарившем миру множество открытий и нестандартных решений. «Гений места» - подзаголовок фестиваля в этом году – в полной мере относится к этой точке на карте Подмосковья с её легендарным физтехом и вечной гармонией диалога «физиков и лириков». Долгопрудный – это место, где проводят успешные эксперименты, и нынешний проект фестиваля «Времена года в Подмосковье» - из их числа.







На одной сцене выступят народная артистка России, актриса МХТ им. Чехова —Ирина Мирошниченко, арфист-виртуоз, приглашённый солист Большого театра —Александр Болдачёв, прима-балерина Большого театра —Анна Никулина и премьер балета Большого театра —Денис Родькин. Адажи о и вариации из балетов Чайковского, Глазунова, Минкуса впервые будут исполнены под аккомпанемент арфы. Звездой вечера будет несравненная Ирина Мирошниченко. Она прочтет «Реквием» Марины Цветаевой под арфовую импровизацию, а в финале вечера станет исполнение актрисой La Boheme Шарля Азнавура. И аккампонировать ей будет арфист-виртуоз Александром Болдачёв.