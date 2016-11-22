В Петербурге открывается выставка Александра Павлова

У Александра Петровича Павлова (12.09.1951 - 15.08.2015) творческий путь был извилистым, насыщенным, но, к сожалению, недолгим. Совсем недавно его не стало. От сельского художника-оформителя в конвойные войска, потом летчик-бомбардировщик и подполковник морской авиации, и, наконец, художник импрессионист, поэт лирик…



Совсем немного времени осталось до открытия выставки Александра Павлова в Строгановском дворце. Представитель классической школы живописи, художник придётся по душе всем любителям традиционного искусства.



О поисках в своем творчестве он писал так: « В искусстве должна быть тайна! Если знать заранее, что будешь изображать на холсте, то нет смысла продолжать работу! От начала и до завершения творческого процесса должно присутствовать ощущение импровизации. Самому себе должно быть интересно и неизвестно, что ты увидишь через мгновение... Работа с подсознанием, ставка на импульс, на всплеск энергии, уверенности в том, что движение, возникшее внутри, - верное».



В экспозиции задействуют около сотни картин. К тем, что хранятся в коллекции Русского музея, добавятся и экспонаты из частных коллекций.



Александр Павлов избрал для себя пейзаж в качестве выражения внутреннего мироощущения. Изображение природы – лейтмотив в живописи художника. Образ натуралистического начала всегда прямо или опосредованно ощущается в работах автора.



Придерживаясь традиций классической школы, Александр Павлов делает акцент не на художественном методе, а на самом изображении, на интересующей художника теме, через которую он передаёт человеческую душу.



Выставка будет работать с 24 ноября — 1 февраля, по адресу Строгановский дворец, Невский пр, 17

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