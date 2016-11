Рок-хиты прозвучат иначе

На сцене Государственного Кремлёвского Дворца 27 ноября 2016 года (18:00) пройдёт шоу-концерт «Симфонические РОК-ХИТЫ». В программе принимает участие Симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA», художественный руководитель и главный дирижер Fabio PIROLA (Италия). В этот вечер «CONCORD ORCHESTRA» покорит зрителей своей новой программой, в которую вошли современные рок-произведения.

Зрителям будет представлено мощное звучание инструментов в руках профессиональных музыкантов: богатство скрипок, жесткие звуки альтов, шарм виолончелей, могущество контрабаса и рок-н-ролльный драйв барабанов. Всё это сделает Шоу-концерт «Симфонические РОК-ХИТЫ» насыщенным и красочным, а энергия легендарной рок-музыки станет еще более взрывной.







В программе Шоу-концерта «Симфонические РОК-ХИТЫ»: Scorpions, Kiss, Nirvana, The Beatles, Pink Floyd, The Doors, Queen, AC/DC, Metallica, Deep Purple, Led Zeppelin, Muse, The Rolling Stones, Bon Jovi и многие другие. Зрителей ожидают не только полюбившиеся композиции и песни знаменитых рок-групп в свежем звучании симфонического оркестра - создать особое настроение всем присутствующим поможет специально созданный видеоряд уникальных фотографий знаменитых рок-групп на большом экране.

Шоу-концерт «Симфонические РОК-ХИТЫ» обещает быть невероятно ярким, насыщенным и по-настоящему драйвовым!