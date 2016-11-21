Испанская феерия в Доме Музыки
21 ноября 2016, 18:02 [ «АН-онлайн» ]
Солнечная Испания – кого из музыкантов она не увлекала страстными мелодиями, пряными гармониями и манящими ритмами? Новая концертная программа «Болеро» оркестра «Русская филармония» 23 ноября (19.00) в Светлановском зале раскроет все тайны испанской души.
Трудно найти композитора, который бы не подпал под обаяние испанской музыки и не сочинил бы что-нибудь в испанском стиле. Не миновала эта участь и Римского-Корсакова, который никогда не был в Испании, однако сочинил одну из самых восхитительных пьес – «Испанское каприччио», рисующее картины природы, народных празднеств, быта и характера испанцев.
Другая Испания – таинственная, загадочная – предстает в произведении Мануэля де Фальи «Ночи в садах Испании». Его жанр автор определил как «симфонические впечатления для фортепиано с оркестром». В этом произведении композитор сочетает элементы французского импрессионизма с испанской основой.
Никогда и никого не оставляет равнодушным «Болеро» Мориса Равеля, оказывающее гипнотическое воздействие из-за неизменно повторяющейся ритмической фигуры малого барабана и постепенного нарастания эмоционального напряжения в процессе ввода все новых и новых инструментов. Искушенные меломаны всегда ждут финальной кульминации, чтобы услышать феерическое глиссандо тромбонов.
В наши дни не менее известен и самый знаменитый гитарный концерт, принадлежащий перу Хоакина Родриго, с проникновенным соло английского рожка во второй части. В качестве солиста-гитариста приглашен лауреат международных конкурсов Дмитрий Илларионов.