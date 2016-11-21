Испанская феерия в Доме Музыки

Солнечная Испания – кого из музыкантов она не увлекала страстными мелодиями, пряными гармониями и манящими ритмами? Новая концертная программа «Болеро» оркестра «Русская филармония» 23 ноября (19.00) в Светлановском зале раскроет все тайны испанской души.

Трудно найти композитора, который бы не подпал под обаяние испанской музыки и не сочинил бы что-нибудь в испанском стиле. Не миновала эта участь и Римского-Корсакова, который никогда не был в Испании, однако сочинил одну из самых восхитительных пьес – «Испанское каприччио», рисующее картины природы, народных празднеств, быта и характера испанцев.