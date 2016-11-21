Открытое письмо



Президенту Российской Федерации В. В. Путину



от Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры



о ситуации со сносом исторических домов,



расположенных по адресу: г. Москва, ул. Варварка, 14, стр. 1, 2



Уважаемый Владимир Владимирович!



С 4 ноября 2016 года по настоящее время в Москве, на улице Варварка, дом 14 происходит снос исторических домов конца XIX – начала ХХ вв. Инвестором-застройщиком ООО «Киевская площадь» уничтожается комплекс зданий с прекрасными фасадами, интереснейшей архитектурой внутренних дворов и уникальными интерьерами. На этом месте планируется строительство нового отеля, со стеклянными фасадами в модернистском стиле, выходящими на сторону Московского Кремля.



Указанные здания, обладающие статусом исторически ценных градоформирующих объектов, расположены в охранной зоне Московского Кремля и согласно действующему законодательству подлежат сохранению. Кроме того, на территории охранных зон объектов культурного наследия новое строительство запрещается, за исключением мер по «регенерации» историко-градостроительной среды. Однако согласно реализуемому проекту, напротив, происходит уничтожение исторически подлинных элементов, создаются новые радикальные формы, значительно увеличиваются объемы.



Земельный участок расположен на территории объекта культурного наследия «Территория культурного слоя «Китай-города», XI-XVIII вв.». При этом у застройщика отсутствует необходимый пакет утвержденной проектной документации, в том числе раздел, обеспечивающий меры по сохранению объекта культурного наследия.



Действия застройщика могут привести к нарушению международных обязательств Российской Федерации по охране объекта Всемирного наследия Московский Кремль. Так, мониторинговой миссией экспертов ИКОМОС-ЮНЕСКО в июле 2015 года по данному проекту были даны однозначные рекомендации: «избегать физического замещения и радикального архитектурного преобразования существующего комплекса».



Благодаря активной гражданской позиции экспертного сообщества и профессиональной общественности, депутатов, простых горожан, вышедших на этой неделе к строительной площадке, незаконный снос получил широкий общественный резонанс. Тем более возмутительным является факт практически полного молчания и игнорирования данного вопроса со стороны ответственных чиновников федерального и регионального уровней власти.



Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, вмешаться в сложившуюся ситуацию. Прошу поручить ответственным должностным лицам остановить незаконный снос домов конца XIX – начала ХХ вв. на ул. Варварке, 14 и проконтролировать дальнейшее соблюдение застройщиком законодательства Российской Федерации. В порядке реализации положений об основах общественного контроля в Российской Федерации полагали бы также целесообразным рассмотреть проектные предложения застройщика профессиональной общественностью.



18 ноября 2016 года, г. Москва



Председатель Центрального совета ВООПИиК



Г.И. Маланичева.