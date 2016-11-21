В Губернском Театре осмысливают Октябрь 1917 года

20 ноября в Московском Губернском театре начала работу конференция "ВОЗРОЖДЕНИЕ. Накануне.1916-2016". Цель этого проекта - осмыслить силами театра само явление Октябрьской революции 1917 года, 100-летие которой отметят в будущем году, для чего к участию в конференции привлекли драматургов, театроведов и режиссеров, а также историков и политологов. Но поскольку театр - дело веселое и озорное, на торжественном открытии было сложно удержаться, чтобы не пошутить даже на такую серьезную тему.

В фойе гостей встречали музыканты Губернаторского оркестра Московской области в бескозырках и тельняшках, и "беспризорники", поющие известные революционные куплеты и песни. А входя в зрительный зал всем гостям приходилось накалывать свои билетики на штык винтовки стоящего у дверей красноармейца.

После кратких приветственных слов худрука МГТ Сергея Безрукова и министра культуры Московской области Оксаны Косаревой проект стартовал театральным капустником.

Сначала собравшимся представили участников лабораторий режиссеров и драматургов, которые в ходе работы конференции представят свои произведения на тему революции. Затем героями капустника стали классики отечественной литературы, персоны, имеющие самое непосредственное отношение к событиям 1917 года, сегодняшние авангардные театральные деятели, - все они безуспешно пытались придумать, как же поведать потомкам о революции. В шутливых театральных зарисовках на тему "а как бы это поставили наши гении" поучаствовали Пушкин, Гоголь, Крылов, Толстой и Лермонтов, затем к процессу подключились вожди: Ленин, Сталин и Троцкий. А когда и они не справились, за дело принялась театральная молодежь, задумавшая поставить о революции нечто модно-авангардное.







Но неважно, какая форма будет избрана, главное - суть. А суть в том, что Октябрьская революция оставила мощный след в истории. И попробовать разобраться силами театрального искусства в ее причинах и осмыслить последствия - одна из задач нашей конференции.

В ходе ее работы 4 драматурга и 8 режиссеров представят свои работы на означенную тему на суд профессионального жюри, в которое вошли худрук МГТ Сергей Безруков, драматург и режиссер Николай Коляда, театровед Нина Шалимова, ректор РИТИ (ГИТИС) Григорий Заславский, худрук Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов, театральный критик Ольга Галахова, театральный обозреватель Елизавета Авдошина.

Впереди - 4 насыщенных дня читок, показов, дискуссий, обсуждений, круглых столов. Так, 22 ноября в 12.00 состоится круглый стол на тему «Русская революция 1917 года в контексте отечественной истории». Модератор - Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения при МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор кафедры социологии и гуманитарной культуры МИФИ.







23 ноября в 11:00 в МГТ состоится встреча с заместителем министра Александром Журавским. Тема встречи: «Концепция театрального развития».

Конференция «ВОЗРОЖДЕНИЕ. Накануне.1916-2016» проходит в Московском Губернском театре с 20 по 24 ноября.

Проект реализован Фондом поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московским Губернским театром при поддержке Министерства культуры РФ.



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