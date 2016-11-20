В Петербурге проходит XXVIII фестиваль новой музыки «Звуковые пути»

С 18 по 27 ноября в Санкт-Петербурге проходит XXVIII международный фестиваль новой музыки «Звуковые пути». «Звуковые пути», подтверждая свой титул «фестиваля премьер», представит за 10 дней 22 мировые и 36 российских премьер.

Географический вектор этого фестиваля – наши соседи по Балтийскому региону. На открытии в Малом зале Филармонии норвежский оркестр Arktisk Sinfonietta исполнил музыку авторов из Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии.

Важнейшее событие «Звуковых путей» связано с именем австрийского композитора Виктора Ульмана. Его созданные в концлагере «Терезиенштадт» мелодраму “Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке» и оперу «Император Атлантиды» исполнят в Доме композиторов 23 и 24 ноября артисты театрально-музыкальной компании ARBOS из Австрии.

Российская премьера оперы состоялась на прошлогодних «Звуковых путях», но режиссер Герберт Ганчахер предложил не только неожиданное ее прочтение – версию для кукольного театра, но и привез на фестиваль интереснейшую выставку «Виктор Ульман. Свидетель и жертва Апокалипсиса». В объемном каталоге Ганчахер подробно комментирует экспонаты выставки и связанные с ними события. Выставка уже экспонировалась в городах Австрии, Германии, Чехии. В России она пройдет впервые.

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