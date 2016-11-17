Эльдар Рязанов старался не допускать ляпов в своих фильмах
17 ноября 2016, 14:46 [ «АН-онлайн» ]
Наталья Щукина, одна их любимых актрис знаменитого режиссера Эльдара Рязанова, рассказала «Аргументам недели», чему ей пришлось обучаться ради ролей в кино.
«В картине Эльдара Рязанова «Ключ от спальни» я играла жену героя Николая Фоменко, – вспоминает Щукина. – Некую скучающую даму, которая сидит на берегу залива с мольбертом и рисует. Надо было снять меня крупным планом, оператор выстраивал кадр. И Рязанов вдруг крикнул в рупор: «Художники, подойдите к актрисе, видно, что она кисть в первый раз в руках держит!». Ко мне подбежали наши художники и показали, как надо держать кисть, потому что я элементарно не умела рисовать».
По мнению Натальи Щукиной, хороший режиссер никогда не допустит подобных ляпов. Например, в кадре всегда заметно, когда курит некурящий.
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