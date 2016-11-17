За 35 лет служения треш-металлу американская группа Metallica продала более ста миллионов своих альбомов по миру. Но музыканты не останавливаются в творческом поиске: теперь они играют на детских инструментах.

Культовый коллектив на детские инструменты перешел временно, ради эксперимента, и попробовал исполнить один из своих хитов, передает «Летна.ru».

«Металлике» помогал ведущий Джимми Фэллон и коллектив The Roots.

Группа сыграла песню Enter Sandman. Хит приобрел явно другое звучание, но музыканты в очередной раз доказали, что настоящему мастеру не так важен инструмент. Видеоролик опубликован на YouTube, на страничке сообщества ведущего Феллона.

Вокалист «Металлики» Джеймс Хэтфилд сыграл на детской дудочке, а барабанщик Ларс Ульрих опробовал детский барабан. Сам ведущий Фэллон изображал человека-оркестра и был на подпевках.