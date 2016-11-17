Почему Довлатова сыграет серб?
17 ноября 2016, 11:37 [ «АН-онлайн» ]
Алексей Герман-младший недавно закончил съемки фильма «Довлатов». Кинорежиссер рассказал «Аргументам недели», почему на роль знаменитого писателя выбрал сербского актера.
«Во-первых, Милан Марич похож на Довлатова, – пояснил режиссер. – А во-вторых, он глубокий человек и крупный артист, чувствующий фальшь, зацикленный не на деньгах, а на результате. Он продолжал сниматься, несмотря на большие проблемы со здоровьем».
По мнению Германа-младшего, такими были советские артисты: Андрей Миронов, Евгений Леонов. «В них энергия била ключом, и мы тоже старались искать актёров с энергией. Не тех, которые бы пытались эту энергию производить, а тех, которые бы органично в ней существовали. Когда я смотрю наши сериалы про писателей и художников, мне становится стыдно за наших кинематографистов. Безграмотные режиссёры думают, что если актёр средних способностей наденет исторический костюм, сделает серьёзное лицо, то сразу станет писателем. Не станет! Вот именно этого мы старались избегать», — сказал кинорежиссер.
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