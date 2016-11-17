«Муха» - пришло время продавать
17 ноября 2016, 10:11 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
С 18 по 20 ноября в Академии Штиглица впервые за 100 лет пройдет «Осенний салон». На продажу будет выставлена живопись, графика и произведения декоративно-прикладного искусства из многочисленных учебно-методических фондов. Мероприятие призвано возродить дореволюционные традиции проведения выставок-ярмарок.
Среди экспонатов окажутся не только картины, но и скульптуры, красивые предметы для дома, изысканная посуда и прочие изделия студентов, которые проходили обучение в Академии Штиглица.
Большая часть представленной коллекции ранее нигде не выставлялась и ждала своего звёздного часа. Организаторы салона планируют в дальнейшем проводить подобные мероприятия чаще, а вырученные средства направлять на развитие учебного заведения. По сути сами студенты будут помогать расти Академии своим творчеством.
Цена за вход на ярмарку чисто символическая – 100 рублей. Помимо ярмарки в программу включена образовательная часть с мастер-классами по живописи и созданию деталей интерьера.
Справка: С 1954 по 1994 год академия именовалась Ленинградским высшим художественно-промышленным училищем имени В.И. Мухиной, поэтому в СМИ ее часто называют «Мухинским училищем» или просто «Муха».
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