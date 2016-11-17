"Стог сена" продали за 81,4 миллиона долларов

«Стог сена» художника Клода Моне ушел с молотка на аукционе в Нью-Йорке за $81,4 млн. Это рекордная цена за одно из 25 аналогичных полотен, написанных в 1890-91 годах, более чем в два раза выше оценочной.

Стога сена привлекли внимание Моне, когда он гулял дождливым летом у деревни Живерни. Им овладела идея написать их в различном освещении и в разную погоду. Иногда работать удавалось всего по несколько минут в день, что было обусловлено как внешней средой, так и личными делами. В результате получилась серия картин, которые пришлось заканчивать уже в мастерской в следующем году. Тогда работы продавались на выставках от 3 до 6 тысяч франков, дороже ценились написанные на закате.

На том же аукционе Christieʼs в Нью-Йорке своих покупателей нашли полотна Пабло Пикассо, Марка Шагала, Анри Матисса, Фернана Леже, Поля Сезанна и других известных авторов. В частности, работа Василия Кандинского «Жесткий-гибкий» также поставила ценовой рекорд для картин своего мастера: $23,3 млн.

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