Стали известны причины смерти певца Леонардо Коэна

Опубликована информация, отчего скончался всемирно известный 83-летний музыкант, поэт и писатель Леонард Коэн. О причинах его кончины прессе рассказал менеджер певца Роберт Кори. Коэн похоронен в Монреале.

Менеджер Коэна сообщил, что поэт и смерть певца и композитора для всех стала неожиданностью, но скончался он тихо и мирно, передают РИА Новости со ссылкой на издание Associated Press.

Сообщается, что сердце певца перестало биться во сне после того как он накануне споткнулся и тяжело упал в своем собственном особняке в Лос-Анджелесе. Мир узнал о смерти Коэна 11 ноября, однако затем появились сведения, что певца не стало ночью 7 ноября. Ранее причины смерти певца не озвучивались.

Коэн родился в Монреале, там же и похоронен. Карьера Коэна как музыканта началась в 1960-х, когда он приехал в США. Коэн автор шлягеров Hallelujah, Suzanne и So Long Marianne, написал ряд стихотворных сборников и два крупных романа, один из которых издан в России.