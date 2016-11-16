«A Day to Remember» выступят в Петербурге

СРОЧНО
|09:44  ЦБ лишил лицензии московский банк "Экспресс-кредит" |09:20  Школьник из Челябинской области застрелил свою возлюбленную у себя дома |09:00  Во Владивостоке преступная группа пенсионерок ограбила магазины |08:58  Сотрудница МГУ им. М.В. Ломоносова пропала в Москве |08:31  Трамп решил сотрудничать с Россией по Сирии |07:02  Порошенко пригласил на Украину своего будущего коллегу Дональда Трампа |15.11 22:04  В России ответили на заявление прокурора МУС о присоединении Крыма к РФ |15.11 21:25  Российские футболисты вырвали победу у румынов в товарищеском матче |15.11 19:55  Чета пенсионеров избила мальчика молотком за обстрел их окон снежками |15.11 19:01  Макаров стал седьмым отечественным хоккеистом, введённым в Зал хоккейной славы |15.11 17:59  Власов победил Насименто и завоевал Интерконтинентальный титул IBO |15.11 16:48  Пожилая женщина и ребенок погибли из-за сушилки для овощей |15.11 13:34  В Москве начали праздновать Всероссийский день самбо вместе с самбистами из ДНР |15.11 13:23  Украина снова бунтует, но пока мирно (ВИДЕО) |15.11 12:31  Хавьер Фернандес: Пока другие катаются по Америкам, срываю аплодисменты в Москве |15.11 12:23  В Швейцарии установили мировой рекорд по продолжительности серии буллитов |15.11 12:10  Сборная России по футболу выйдет против команды Румынии в новой форме (ФОТО) |15.11 11:39  Стиверн провалил допинг-тест, но бой с Поветкиным состоится |15.11 08:47  Под Тверью заживо сгорели пятеро детей |15.11 08:27  Депутат Госдумы про задержание Улюкаева: перед законом все равны |15.11 07:44  Американским журналистам стали известны кандидаты на пост госсекретаря у Трампа |15.11 07:21  Минфин США ввел санкции против крымских депутатов |14.11 23:15  Владимир Путин поговорил с Трампом |14.11 22:20  Госдума потратит на ревизию своих законов 40 миллионов в год |14.11 21:59  Путин обсудил с германским канцлером транзит газа через Украину |14.11 21:20  Песков рассказал о возможности досрочных выборов президента России |14.11 20:57  Кремль не считает новых президентов Болгарии и Молдавии пророссийскими |14.11 20:40  Крымский министр назвал, что сделает Украину настоящим государством |14.11 20:04  Набиуллина предрекает смену экономической модели России |14.11 19:25  Следователи раскрыли детали инцидента с подростками под Псковом
Санкт-Петербург

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Культура

«A Day to Remember» выступят в Петербурге

16 ноября 2016, 09:23 [ «АН-Санкт-Петербург» ]

«A Day to Remember» выступят в Петербурге

Очередной подарок любителям альтернативной музыки: спустя почти четыре года группа «A Day To Remember» возвращается в Санкт-Петербург. 18 февраля в рамках мирового тура в поддержку новой пластинки «Bad Vibrations» музыканты выступят на сцене клуба «А2».

Это пятеро парней, сочетающих в себе задор молодости и опыт заслуженных тружеников пост-хардкор сцены. Их музыка сочетает в себе смесь хардкора и поп-панка, исполняемые как экстремальным, так и чистым вокалом.

Небольшой город Окала, штат Флорида, может вполне гордиться тем, что одна из самых ярких групп последнего времени собралась именно там. На данный момент группа выпустила 5 альбомов.

Это действительно важная новость для почитателей хорошего поп-панка с примесью пост-хардкора. Турне музыкантов ожидается достаточно насыщенным: ещё 17 февраля они будут в столице, а на следующий день уже выступят в Петербурге. С таким плотным графиком заряд бодрости, который подарят музыкантам их петербургские поклонники, чрезвычайно необходим.

«Bad vibrations» – это новый скачок в творчестве ребят, высоко оцененный критиками. Этот альбом вывел музыкантов на первые строчки в многочисленных рейтингах.

 

Читайте также:

Другие новости Санкт-Петербурга

См. все новости дня

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АН


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Общество

Семь новых фигурантов могут появиться в деле Улюкаева

Семь новых фигурантов могут появиться в деле Улюкаева

В среду в СМИ появились данные о том, что в деле экс-руководителя МЭР Алексея Улюкаева могут появиться еще семь новых фигурантов. Как сообщает источник, подобные преступные схемы обычно осуществляют группы.

//Общество

Опрос социологов: две трети россиян хотят, чтобы Путин пошел на четвертый срок

Опрос социологов: две трети россиян хотят, чтобы Путин пошел на четвертый срок

Рейтинг президента РФ продолжает расти с каждым годом. Особенно усилилось доверие россиян к Путину после присоединения Крыма к России. Граждане увидели, что страна возрождается как мировая держава.

//В мире

Савченко назвала своих коллег в Верховной Раде "баранами"

Савченко назвала своих коллег в Верховной Раде "баранами"

Бывшая украинская военнослужащая, а ныне депутат Верховной Рады Надежда Савченко резко высказалась в адрес своих коллег. Политик рассердилась из-за того, что депутаты вносят правки в ее законопроект.

//Общество

Эксперты сообщили, кому из россиян грозит увольнение под Новый год

Эксперты сообщили, кому из россиян грозит увольнение под Новый год

Неутешительные прогнозы делают аналитики. По их данным, до конца года может прокатиться новая волна увольнений. Аналитики рассказали, кто находится в группе риска, а также назвали причины такой ситуации.

//Происшествия

Во Владивостоке преступная группа пенсионерок ограбила магазины

Во Владивостоке преступная группа пенсионерок ограбила магазины

Пожилые женщины разработали целую стратегию. Как сообщается, четко следуя заданной схеме, они обманывали кассиров. Таким образом, женщинам удалось разжиться некоторыми продуктами и деньгами.

//Происшествия

Школьник из Челябинской области застрелил свою возлюбленную у себя дома

Школьник из Челябинской области застрелил свою возлюбленную у себя дома

В минувший вторник, 15 ноября, в поселке Октябрьский Челябинской области школьник застрелил свою возлюбленную - 16-летнюю девушку из Копейска. Подозреваемый в убийстве уже задержан сотрудниками полиции.

//В мире

В Китае 20 тысяч уток стали причиной гигантской пробки

В Китае 20 тысяч уток стали причиной гигантской пробки

В Китае накануне случилось забавное происшествие - проезжую часть одной из трасс полностью заблокировала настоящая «армия» из уток. Согласно последним данным, птиц было около двадцати тысяч.

//В мире

В аэропорту США сотрудник авиакомпании устроил стрельбу из-за увольнения

В аэропорту США сотрудник авиакомпании устроил стрельбу из-за увольнения

Случаи применения оружия среди гражданского населения давно стали не редкостью в Америке. Крупнейшей стала перестрелка, устроенная в гей-клубе. Еще один страшный инцидент произошел вчера в аэропорту Оклахомы.

//Культура

Джоан Роулинг сделала удивительное признание

Джоан Роулинг сделала удивительное признание

Всемирно известная британская писательница Джоан Роулинг сделала удивительное заявление. Выяснилось, что она вложила глубокий политический подтекст в сценарий к новому фильму о мире волшебника Гарри Поттера.

//Экономика

ЦБ лишил лицензии московский банк "Экспресс-кредит"

ЦБ лишил лицензии московский банк "Экспресс-кредит"

В среду, 16 ноября, ЦБ РФ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский банк "Экспресс-кредит". Организация неадекватно оценивала риски при неудовлетворительном качестве активов.

//В мире

Клинтон опередила Трампа на миллион голосов

Клинтон опередила Трампа на миллион голосов

Хиллари Клинтон разделила судьбу своего однопартийца Альберта Гора, которому в 2000 году отдало предпочтение большинство избирателей, однако новым президентом стал его соперник республиканец Джордж Буш-младший.

//Новости ADWILE

//В мире

Минобороны: слова Госдепа о разбомбленных больницах в Сирии - фантазии

Минобороны: слова Госдепа о разбомбленных больницах в Сирии - фантазии

В среду, 16 ноября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что не представляет, откуда Элизабет Трюдо берет информацию о происходящем на территории Сирии.

//Культура

«A Day to Remember» выступят в Петербурге

«A Day to Remember» выступят в Петербурге

Очередной подарок любителям альтернативной музыки: спустя почти четыре года группа «A Day To Remember» возвращается в Санкт-Петербург. 18 февраля музыканты выступят на сцене клуба «А2».

//В мире

Двухлетний ребенок выстрелил в лицо годовалому малышу в США

Двухлетний ребенок выстрелил в лицо годовалому малышу в США

В американском городе Батон-Руж случилось чудовищное происшествие - двухлетний ребенок выстрелил годовалому малышу в лицо. В настоящий момент пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.

//Происшествия

Сотрудница МГУ им. М.В. Ломоносова пропала в Москве

Сотрудница МГУ им. М.В. Ломоносова пропала в Москве

В среду, 16 ноября, в СМИ появилась информация о том, что в Москве бесследно исчезла сотрудница МГУ им. М.В. Ломоносова. Родственники женщины, правоохранительные органы и волонтеры приступили к поискам пропавшей.

//В мире

Резолюция ООН: Россия ущемила права жителей Крыма

Резолюция ООН: Россия ущемила права жителей Крыма

Украина добилась своего. В третьем комитете Генассамблеи ООН приняли резолюцию, касающуюся России и Крыма. В документе утверждается, что РФ ущемила права человека при присоединении полуострова.

//Политика

Трамп решил сотрудничать с Россией по Сирии

Трамп решил сотрудничать с Россией по Сирии

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что избранный 45-й президент США Дональд Трамп может возобновить сотрудничество по Сирии c РФ. Это может случиться практически сразу после инаугурации.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

Каждый восьмой российский магазин торгует контрафактными сигаретами

Каждый восьмой российский магазин торгует контрафактными сигаретами

Эксперты обеспокоены тем, что доля нелегальной табачной продукции продолжает расти в нашей стране. Только в 2016 году может быть реализовано свыше двенадцати миллиардов контрафактных сигарет.

//В мире

Боевики отвлекали авиацию деревянными танками и бородатыми манекенами

Боевики отвлекали авиацию деревянными танками и бородатыми манекенами

Настоящую инсценировку устроили террористы в районе вблизи Мосула. Они применили «игрушечные» модели, чтобы отвлечь внимание авиации. Похоже, боевики решили, что на войне все средства хороши.

//Общество

СМИ: помимо Улюкаева «интересовались» и другими чиновниками

СМИ: помимо Улюкаева «интересовались» и другими чиновниками

Бывшего главу Минэкономразвития задержали не спонтанно. ФСБ вела оперативную разработку в отношении него более года. Также сообщается, что Улюкаев стал не единственным, кто вызвал интерес спецслужб.

//Политика

Порошенко пригласил на Украину своего будущего коллегу Дональда Трампа

Порошенко пригласил на Украину своего будущего коллегу Дональда Трампа

Действующий лидер Украины Петр Порошенко поговорил по телефону со своим будущим американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе беседы политики договорились о поддержании контактов в будущем.

//Культура

О потенциале русского языка расскажут в Париже

О потенциале русского языка расскажут в Париже

Представительная делегация из России начала свою программу в Париже открытием конференции «Интернализация образования и науки, роль и возможности русского языка» в новом Российском культурно-духовном православном центре.

//Общество

Пермские энергетики соорудили опоры ЛЭП в виде футболистов

Пермские энергетики соорудили опоры ЛЭП в виде футболистов

Таким оригинальным способом местные энергетики решили поддержать чемпионат мира по футболу, который состоится в России в 2018-м году. Гигантские арт-объекты достигают аж 25 метров в высоту.

//Новости партнеров

//Общество

СКР: на пальцах Улюкаева нашли следы от помеченных денег

СКР: на пальцах Улюкаева нашли следы от помеченных денег

Об этом сообщила и. о. официального представителя СКР. По ее словам, следствие располагает достаточным количеством доказательств вины бывшего главы Минэкономразвития. Сам Улюкаев не признает факт взятки.

//В мире

Туристам рассказали, куда опаснее всего отправляться в 2017 году

Туристам рассказали, куда опаснее всего отправляться в 2017 году

Эксперты составили так называемую интерактивную карту стран. На них государства пометили разным цветом в зависимости от представляемой опасности для туристов. Среди отмеченных стран есть и Россия.

//Политика

В России ответили на заявление прокурора МУС о присоединении Крыма к РФ

В России ответили на заявление прокурора МУС о присоединении Крыма к РФ

В своем докладе прокурор Международного уголовного суда приравнял вхождение полуострова в состав нашей страны к вооруженному конфликту. Российский эксперт усомнился в квалификации сделавшего заявление.

//live

«Мне, как оперативнику, с Улюкаевым всё очень понятно!»

«Мне, как оперативнику, с Улюкаевым всё очень понятно!»

Иной либерал сидит и думает: вот играют мужики из ФСБ и СК в домино целыми днями, потом им надоело, ну и говорят: раз больше делать нечего, пошли, что ли, Белыха с Улюкаевым арестуем... Вопрос: «Ударим по коррупции сверху?»

//Наука

Археологи нашли древнее поселение на дне Балтийского моря (ВИДЕО)

Археологи нашли древнее поселение на дне Балтийского моря (ВИДЕО)

О том, что в данном районе было древнее поселение, ученые догадались уже давно. Однако только сейчас им удалось определить его точное местоположение. То, что они обнаружили на дне моря, поражает.

//Спорт

Российские футболисты вырвали победу у румынов в товарищеском матче

Российские футболисты вырвали победу у румынов в товарищеском матче

Сборная России по футболу провела в Грозном последний в этом году товарищеский матч - против Румынии. Единственный гол забил полузащитник Магомед Оздоев уже в компенсированное ко второму тайму время.

//Общество

В Москве наступит потепление

В Москве наступит потепление

Крайне переменчива нынешняя осень. То «кусаются» морозы, то вновь тепло. Новую перемену прогнозируют уже к концу этой недели. Синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать и как долго она продлится.

//Общество

Президент уволил задержанного Улюкаева с занимаемого поста

Президент уволил задержанного Улюкаева с занимаемого поста

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин подписал указ, котором освободил Алексея Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

//Общество

Хабаровские живодерки подвергаются издевательствам со стороны сокамерниц

Хабаровские живодерки подвергаются издевательствам со стороны сокамерниц

Задержанные девушки стали жаловаться на плохое обращение с ними после заключения под стражу. Они рассказали, как сокамерницы издеваются над ними в СИЗО, и потребовали перевода в одиночные камеры.

//Общество

Улюкаева заключили под домашний арест

Улюкаева заключили под домашний арест

Главу Минэкономразвития обязали не выходить из московской квартиры без разрешения следователя и не пользоваться средствами связи. Сам Улюкаев просил более мягкой меры пресечения. И объяснил, почему.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры