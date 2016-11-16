«A Day to Remember» выступят в Петербурге
16 ноября 2016, 09:23 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Очередной подарок любителям альтернативной музыки: спустя почти четыре года группа «A Day To Remember» возвращается в Санкт-Петербург. 18 февраля в рамках мирового тура в поддержку новой пластинки «Bad Vibrations» музыканты выступят на сцене клуба «А2».
Это пятеро парней, сочетающих в себе задор молодости и опыт заслуженных тружеников пост-хардкор сцены. Их музыка сочетает в себе смесь хардкора и поп-панка, исполняемые как экстремальным, так и чистым вокалом.
Небольшой город Окала, штат Флорида, может вполне гордиться тем, что одна из самых ярких групп последнего времени собралась именно там. На данный момент группа выпустила 5 альбомов.
Это действительно важная новость для почитателей хорошего поп-панка с примесью пост-хардкора. Турне музыкантов ожидается достаточно насыщенным: ещё 17 февраля они будут в столице, а на следующий день уже выступят в Петербурге. С таким плотным графиком заряд бодрости, который подарят музыкантам их петербургские поклонники, чрезвычайно необходим.
«Bad vibrations» – это новый скачок в творчестве ребят, высоко оцененный критиками. Этот альбом вывел музыкантов на первые строчки в многочисленных рейтингах.
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