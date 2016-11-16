Джоан Роулинг сделала удивительное признание

Всемирно известная британская писательница Джоан Роулинг сделала удивительное заявление.

Выяснилось, что Роулинг вложила глубокий политический подтекст в сценарий к новому фильму о мире волшебника Гарри Поттера "Фантастические твари и где они обитают". Как сообщает издание The Times саму историю писательница сочинила еще три года назад, она пыталась отразить рост популизма в политике, а также ряд попыток нарушить статус-кво.

По мнению британки, обе эти темы являются невероятно актуальными и сейчас. Такое заявление Джоан Роулинг сделала во время европейской премьеры картины, которая состоялась в минувший вторник.