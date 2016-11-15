О потенциале русского языка расскажут в Париже

В течение двух дней в Париже представительная делегация из России будет рассказывать о потенциале русского языка.

Программа пребывания началась сегодня открытием конференции «Интернализация образования и науки, роль и возможности русского языка» в новом Российском культурно-духовном православном центре на набережной Бранли, в рамках которой был презентован центр русского языка института Пушкина. Деятельность центра должна будет охватить курсы для детей 5-13 лет, курсы для детей и взрослых, не являющихся носителями языка, а также программы художесвенного и эстетического вопитания для детей дошкольного возраста и младших классов. Предполагается, что по окончании курсов все слушатели смогут по желанию сдать тест и получить соотвествующий сертификат об уровне владения языком.

О том, что русскому языку во Франции сегодня нужна серьезная поддержка, говорили практически все докладчики. Так, руководитель центра российских и постсоветских исследований университета Нантер Ля Дефанс Жан Робер Равио заострил внимание своих коллег на тенденции сокращения преподавания русского языка в системе французского образования.

Несмотря на камерность мероприятия, атмосфера отличалась своей неформальностью, а некоторые доклады смогли вызвать смех в зале. Так, коллаж, продемонстированный присутвующим проректором РАНХиГС Сергеем Павловичем Мясоедовым и иллюстрирующий клише, до нынешних дней бытующее по поводу России за рубежом, вызвал в зале заметное оживление, так же, как и слайд с перечнем русских слов, вошедших в зарубежный лексикон.









Другим, оживившим дискуссию, моментом стало небезызвестное изображение экс-президента Грузии и экс-мэра Одессы Михаила Саакашвили, жующего галстук. Однако в этот раз изображение стало иллюстрацией к докладу директора Института государственной службы Игоря Нязбеевича Барцица, анализирующему достигнутые результаты российского образования на международной арене и особую значимость его пропаганды. Слайд с изображением скандально известного политика, сообщал о том, что образование г-на Саакашвили было получено в Колумбийском университете. Как подчеркнул оратор, если бы оно было получено в России, то многое бы могло сложиться иначе.









Завтра, 16 ноября, делегация продолжит свою работу, но на этот раз в рамках Европейского салона образования, открывающегося в Париже, на котором в очередной раз Россия будет представлена своим стендом.

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