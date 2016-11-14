Дмитрия Медведева - фаната Deep Purple - на концерт позвал лидер группы

Солист всемирно известной рок-группы Deep Purple Иэн Гиллан лично пригласил российского премьер-министра Дмитрия Медведева на концерт в Кремле.

Политик является большим фанатом музыкального коллектива. Как сообщает РИА "Новости", Иэн Гиллан прекрасно понимает, что Дмитрий Медведев очень занятой человек и, вероятно, не сможет посетить концерт, однако позвал его лично.

Певец добавил, что в этом году он на сцене Кремля 15 ноября исполнит вместе с оркестром и хиты Deep Purple, и свои собственные композиции. Отметим, что легендарная группа не раз приезжала выступать в Россию, где у нее огромное количество преданных поклонников.