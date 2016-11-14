Владимир Винокур выступил в Сирии

Народный артист России Владимир Винокур выступил на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Кроме того, состоялись выступления двух команд Клуба веселых и находчивых, а также коллектива "Русские богатыри". Старт игре дал знаменитый телеведущий Александр Масляков-младший, передает сегодня ТАСС. На сирийской авиабазе Хмеймим изъявили желание выступить сборная Камызякского края и сборная Большого Московского государственного цирка.

Владимир Винокур подчеркнул, что задача артистов минимальна - им необходимо развеселить военных и сделать так, чтобы они улыбались и вспоминали свой дом.