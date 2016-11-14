"Украина в огне" скоро выходит на российские экраны

«Украина в огне» режиссёра Оливера Стоуна появится на российских телеэкранах уже через неделю, 21 ноября на телеканале РЕН ТВ. Фильм освещает события новейшей истории страны, в том числе последнего Евромайдана.

Соавтором картины стал американский режиссёр украинского происхождения Игорь Лопатенок, который сам оказался очевидцем освещённых им событий. Непосредственное участие принял и сам Оливер Стоун, взяв интервью у российского президента Владимира Путина и бывшего украинского – Виктора Януковича.

Документалисты коснулись темы образования националистических партий и движений в стране, которые фактически манипулируют нынешней послемайданной властью. Причём, задеты и такие скандальные моменты, как их коллаборационизм во время Второй мировой войны и поддержка со стороны ЦРУ после неё. «Подноготная» организации Евромайдана, разобранная в фильме, вызвала бурное негодование среди украинских политиков всех уровней, однако в Западной Европе он был удостоен звания лучшей документальной ленты из представленных на кинофестивале в Сицилии.

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