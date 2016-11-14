В Петербурге поставят памятник Даниле Багрову

Крылатая фраза из фильма Алексея Балабанова - «В чем сила брат» - возникла далеко не случайно. Сын трудового народа Балабанов не думает о зрителе специально — дескать, дай сделаю что попроще, но ритмы его индивидуального дыхания совпадают с народными. А персонаж Сергея Бодрова-младшего, Данила Багров - по-настоящему народный герой.

Новый русский герой, как его сочиняет Балабанов, не выявляет себя с исчерпывающей и внятной полнотой. Он непонятен. Но в нем зреет такая чудовищная свобода и такая сила сопротивления, что угроза тут — прямая и явная.

В том и дело, что мы до сих пор непонятны, ни к чему не прикрепились, ни в чём не утвердились, а ведь после гибели Сергея Бодрова прошло почти 15 лет. Как не парадоксально, именно этим герой и притягивает молодежь, ведь в массе своей они тоже ни к чему не прикрепились и не утвердились.

«Я думаю, что сила в правде», - отвечает Данила Багров. Это высказывание разместят перед бронзовой фигурой героя фильма. Хотя скульптура еще не готова, установить ее собираются в Петербурге. А пока инициаторы собирают деньги на воплощение задуманного.

Читайте также:

Другие новости Санкт-Петербурга

См. все новости дня