Битлы в своем творчестве были очень густыми и разнообразными. Очевидно, что им нравилось быть первопроходцами и открывателями, их все время тянуло туда, где еще никто не бывал…



Причем каждая песня в новом найденном ими направлении была сделана настолько клево, что создавалось ощущение, будто бы они всю жизнь в этом направлении только и работали. Тут им, конечно же, помогал их продюсер Джордж Мартин.



Величие Битлов ассоциируется у нас прежде всего с музыкой, однако уровень их текстов также весьма крут. Пример тому – очень красивая песня-рассказ, близкая всему послевоенному поколению бэби-бумеров, “She's Leaving Home” (“Она покидает дом”).



Весной 1967 года Пол прочел в газете статью о 17-летней девушке Мелани Коу, жившей в уюте и достатке, которая, оставив родительский дом, ушла искать “свободу”. Битлы, будучи очень чуткими в отношении социальных движений внутри поколения бэби-бумеров, подсознательно ощутили, что это был не единичный случай, а скорее свидетельство надвигавшейся тенденции (как раз в преддверии “лета любви”). Значительная часть хиппи состояла из подростков или молодых людей, покинувших домашнее гнездо. Они бежали от всего того, к чему с таким трудом пробивались их “предки” – поколение, прошедшее Вторую мировую войну.



Вот, послушайте сами еще раз. Кстати, Пол и Джон только поют, никаких гитар и групповых инструментов в аранжировке…



The Beatles - She's Leaving Home