В США умер известный кантри-исполнитель Леон Рассел

Не успело музыкальное сообщество отойти от известия о смерти Леонарда Коэна, как стало известно об еще одном трагическом событии. Сегодня в городе Нэшвил, штат Теннесси, ушел из жизни музыкант Леон Рассел.

По словам жены 75-летнего исполнителя, его смерть наступила во сне. Причина смерти пока не называется.

Пианист, гитарист, аранжировщик, автор и исполнитель песен Леон Рассел считается одной из самых уникальных личностей в мире музыки. Он работал во многих музыкальных жанрах - от кантри до блюза и от R&B до рока, а число музыкантов, с которыми он сотрудничал, не поддается подсчету. После его совместной работы с британским певцом Элтоном Джоном в 2009-м году тот заявил, что Рассел является его кумиром уже около сорока лет.

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