На улицу Радужная по адресу 11а сейчас ходят экскурсии. Там с недавнего времени можно полюбоваться на «Версаль» местного производства. Автор «евроремонта» - киевский пенсионер Владимир Чайка.

Мусоропровод пенсионер превратил в изящную античную колонну, а стены подъезда жилого дома теперь достойны королевских чертогов, передает портал meduza.

65-летний мужчина работал не покладая рук: украсил изящной лепниной потолок и стены, поклеил оригинальные фотообои и даже повесил картины, чтобы добиться полной аутентичности.

Известно, что над «реконструкцией» подъезда мужчина работал 15 лет. С финансовой поддержкой со стороны сына он все-таки исполнил задуманное.

Сын «реставратора» Андрей Чайка помогал отцу устанавливать 30-килограммовые элементы украшений. Зато теперь подъезд аналогов не имеет!















