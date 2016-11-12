Смерть артиста: в Твери актер скончался на финальном поклоне

Трагедия произошла вечером, 11 ноября. Исполнителю одной из главных ролей в спектакле, Борису Лифанову, внезапно стало плохо во время финального выхода к зрителям, и он скончался прямо на сцене.

Нет сведений о том, что вызвало кончину артиста, известно только, что ему внезапно стало плохо после спектакля и он упал на сцене замертво, передает «Вечерняя Москва».

артист прослужил в тверском театре более ТАТД актер вышел в 1987 году, после окончания ГИТИСа. 59–летнийпрослужил в тверском театре более тридцати лет . В первый раз на сценуактер вышел в 1987 году, после окончания ГИТИСа.

Борис Лифанов снялся в киносериалах «Дети Арбата», «Кадетство», «Провинциальные страсти» и «Полный вперед!». Заслуженный артист РФснялся в киносериалах «Дети Арбата», «Кадетство», «Провинциальные страсти» и «Полный вперед!».

Известно, что в тот день Лифанов играл роль Марселя в постановке «Восемь любящих женщин» и зал особенно долго рукоплескал актерам - традиционный поклон зрителям затянулся…