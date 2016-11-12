Под Петербургом в Царскосельской гимназии появился барельеф Гумилёва

Гимназия искусств в Царском селе восстановила справедливость – в стенах учебного заведения увековечили имя создателя школы акмеизма, прозаика, переводчика, блестящего литературного критика и гениального поэта Серебряного века Николая Гумилёва.



Царскосельская гимназия носит имя Анны Ахматовой – супруги литератора, поэтому можно сказать, что теперь семейная чета воссоединилась. Скульптура Анны Ахматовой уже стоит во дворе гимназии.



Поэтесса, подруга Николая Гумилева Ирина Одоевцева пишет в своих воспоминаниях : «О своей безумной и мучительной любви к Анне Ахматовой и о том, с каким трудом он добился ее согласия на брак, он вспоминал с явным удовольствием».



В учебном заведении собрана объёмная экспозиция, посвящённая творчеству поэта – томики стихотворений, фотографий, редких изданий. Увидеть коллекцию может любой желающий, однако вход открыт по предварительной записи. Теперь поклонники поэзии Серебряного века увидят не только экспозицию, посвящённую Ахматовой, но и барельеф её мужа. Пожалуй, Царскосельская гимназия может собирать работы, связанные и с сыном талантливой пары – Львом Гумилёвым, учёным, историком и выдающимся этнологом.

Кстати, на барельефе отражено не только литературное поприще Николая Гумилёва, но и научное, и даже военное. Поэт – исследователь Африки и герой Первой мировой войны.

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