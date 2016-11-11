Победившая на «взрослом» «Евровидении», Украина хочет завоевать весь комплект и взять главный приз и на «Детском Евровидении -2016», что проводится на Мальте. Участница есть, но ее не на что отправить…

На Украине желание покорить все «Евровидение» привело к тому, что за «подаянием» к народным избранникам Верховной Рады обратидлся сам министр культуры с говорящей фамилией - Нищук, передает ТАСС.

Евгений Нищук просил депутатов помочь финансово украинскому имиджу, то есть дать денег на участие в престижном конкурсе конкурсантке от Украины. Нищук сделал свое заявление прямо во время пресс-конференции, так что депутаты его услышали.

На участие в «Детском Евровидении» надо собрать порядка 250 тысяч гривен (это $9,7 тыс.), - остальные деньги есть, сказал Нищук. Иными словами, надо набрать менее половины нужной суммы. Конкурсантка - София Роль. София одержала победу на финальном отборе, не раз выигрывала международные конкурсы и является достойной претенденткой на приз «Евровидения», если деньги найдут…

Сам министр культуры попенял депутатам, что средства на такие мероприятия, как «Евровидение», должны учитываться при составлении госбюджета.