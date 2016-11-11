Художник из Бельгии Ян Фабр считает себя продолжателем традиций классиков фламандской живописи, но в культурной столице России некоторые посетители его выставки причислили художника к «хабаровским живодерам».

Выставка Яна Фабра проходит в Эрмитаже в Санкт-Петербурге с конца октября, но нареканий до сей поры не вызывала, а вот теперь недовольных стало слишком много, передает «Росбалт».

Выставка называется «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния - воин красоты». Художник использует для создания произведений элементы уже погибшей живности, от панцирей жуков до скелетов и чучел животных. Подвешенные на крюках чучела собак, кошек и зайцев вызвали у некоторых посетителей протест и непонимание. Художник объясняет, что такими инсталляциями хотел пробудить в людях прямо противоположные чувства: сострадание и человечность, но слышит в ответ, что он - «живодер».

В соцсетях посетители выставки окрестили Фабра «садистом» и провели параллель с «хабаровскими живодерками».

Пока выставка Яна Фабра работает…