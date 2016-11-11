Стивен Кинг пообещал своим читателям завершить карьеру

Деятели культуры по-разному реагируют на произошедшие выборы в США. Известный писатель Стивен Кинг и вовсе не смог сдержать удивления, пообещав в своём Twitter более никогда не соприкасаться с политикой. Более того, популярный автор загадочно предостерёг, что он прекращает работу.

Писатель, чья аудитория в Twitter составляет более 2,5 млн человек, сообщил, что «в ближайшем будущем» не будет рекомендовать книги, высказываться на тему политики и публиковать забавные фотографии своей собаки. «Я отключаюсь», —написал он. Кинг не раз выступал с резкой критикой Трампа, а в день голосования назвал президентскую гонку «самой отвратительной» на своей памяти.

Что это значит, до конца не ясно, поскольку Стивен Кинг уже как-то высказывался о том, что завершает карьеру писателя, что в дальнейшем не помешало опубликовать ему новые книги. Подобную реплику автор, к примеру, отпустил в 2004 году после выхода в свет седьмой книги из цикла «Тёмная башня».

Остаётся надеяться, что это лишь высказывание сгоряча и знаменитый писатель продолжит выпускать книги. А вот отсутствие фотографий с собакой Молли (которую мастер хорроров добродушно называет Исчадием Ада) в принципе пережить можно.

Читайте также:

Другие новости культуры

См. все новости дня