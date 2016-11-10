В Петербурге Марс нашел, где похоронен Хармс

Король отечественной литературы абсурда Даниил Хармс может быть погребен на Пискаревском кладбище. Эта информация верна на 95 процентов, сообщил руководитель оргкомитета премии писателя Александр Марс.

Как всякие ученые, стопроцентной гарантии петербургские исследователи дать не могут, но Хармса могли похоронить только на «Пискаревке», передает «Росбалт».

До сих пор место могилы Хармса известно не было, писатель умер в блокадном Ленинграде в 1942 году - в то время, по понятным причинам, было не до литераторов. Однако, исследователи и почитатели творчества писателя решили заняться поисками и установили, что в феврале 1942 года трупы умерших из района Арсенальной улицы и набережной свозились на Пискаревское кладбище, стало быть, и тело Хармса отвезли туда.

Этот факт подтверждают и многие документы того времени, и воспоминания очевидцев.

Оргкомитет премии Даниила Хармса начал разрабатывать надгробие писателю, которое вскоре появится на Пискаревском кладбище.

Писатель и поэт Даниил Хармс (при рождении - Ювачев) родился 30 декабря 1905 года в Санкт-Петербурге. В 1928 году стал участником литературной группы «Объединение реального искусства» (ОБЭРИУ). В 1934 году Хармса приняли в Союз писателей СССР, а в 1941-м арестовали за «пораженчество» и упекли в «Кресты», где писатель и скончался. Хармс был реабилитирован в 1960 году.