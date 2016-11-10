Кто может рассчитывать на льготные билеты в Большой театр?

Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин в четверг заявил, что театр запустил программу продажи льготных билетов.

На существенные скидки с сегодняшнего дня могут рассчитывать зрители, которым еще не исполнилось 25 лет. В рамках программы "Большой - молодым" на несколько спектаклей во второй половине сезона будут продаваться льготные билеты, передает ТАСС.

Уточняется, что первым спектаклем в списке станет крайне успешный балет "Укрощение строптивой". Его покажут на Новой сцене Большого театра 12 апреля будущего года.