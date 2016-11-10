Виктор Сухоруков празднует юбилей

В четверг, 10 ноября, российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РФ Виктора Сухорукова с юбилеем.

Актер театра и кино празднует сегодня свой 65-й день рождения. В поздравительной телеграмме главы кабмина, опубликованной на официальном сайте правительства РФ, отмечается невероятное обаяние и энергетика Виктора Сухорукова.

В день юбилея деятеля искусства Медведев подчеркнул, что артист принадлежит к плеяде редких актеров, которые приводят зрителей в восторг своей вдохновенной игрой и широтой творческого диапазона. Все образы Сухорукова являются, по словам премьера, запоминающимися и яркими, объединенными силой его таланта.