В Петербурге выходит мюзикл «Лёнька Пантелеев»

Будучи в космическом одиночестве, начальство от культуры поручало-допускало отдельных лиц к бессмысленному и безадресному художественному творчеству, надеясь на ответную благодарность. Ехали-ехали и приехали, Теперь массовый зритель — царь и бог. И основной массив важнейшего искусства его обслуживает, разделяя его мироощущение, поражаясь им и рождая его, массового человека. Это всё о творческом тандеме Максима Диденко и Николая Дрейдена, который не мог не вылиться в мюзикл по мотивам мифов и легенд о налётчике из Петрограда Лёониде Пантелееве. Массовый человек сам себя не обожает, и от обожествления собственного убожества окончательно затоскует и тронется умом: как, есть только я, ничтожный - и это всё? И ничего, что превышает меня... ужасно! Вот потому-то массы и ездят в филармонию, или, еще выше, в оперу. И смотрит массовый человек в печали на творцов искусства: увлеките, возвысьте, поманите.

Да не тут-то было. Будьте любезны на мюзикл, где на арене преступного мира засверкала звезда и начинает светиться в самый в разгар НЭПа – попытки государства объединить рабочих и крестьян. Авантюриста и сердцееда, чьим имением назван спектакль, – «Лёнька Пантелеев» – исполняет лауреат премии «Прорыв» Илья Дель на сцене Театра юного зрителя имени А.А. Брянцева.

Действие мюзикла происходит в Петрограде 1922 года, когда политика «военного коммунизма» меняется на новую экономическую политику. В центре сюжета – бандит и налётчик Леонид Пантелеев, о жизни и смерти которого сложено множество легенд, и не одной правдивой, кроме личного дела в архивах МВД.

С праздником Вас, дорогие сотрудники полиции!

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