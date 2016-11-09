В Петербурге пройдет интерактивная выставка

Санкт-Петербург пополняется все большим числом креативных пространств, где в демократической обстановке специалисты различных направлений культуры и искусства обсуждают совместные работы, проекты и эксперименты.

На арт-мероприятии «Клуб культурных и образовательных: практические кейсы по созданию общественных и креативных пространств России» выступили представители сфер театра, музыки, образования и бизнеса. "Схема концессий удобна для крупных проектов, нормативная база для реализации соглашений готова, перечень объектов, которые могут быть по льготной ставке предложены инвесторам, также готов. Сейчас мы хотим законодательно закрепить само понятие "креативное пространство", чтобы город мог контролировать использование объекта", - отметила председатель департамента по инвестициям Ирина Бабюк.

К примеру, зимой откроется кластер «Artplay», специалисты Роскосмоса решили организовать там интерактивную космическую выставку.

С 22 декабря петербуржцы смогут почувствовать себя настоящими космонавтами, уверенно перемещающимися по землям планеты Марс. Подобная экспозиция уже проходила в московском «Artplay». Интерактивная экскурсия пользовалась огромной популярностью, а посетители могли буквально рукой дотронуться до ярко пылающих звёзд.

Кроме того, мероприятие сопровождалось технологиями виртуальной реальности. Предполагается, что петербуржцев ожидает нечто похожее.

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