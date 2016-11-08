Актриса Катрин Денев высказалась о получении российского гражданства

Легендарная французская актриса Катрин Денев перед своим творческим вечером в Москве призналась, что очень хотела бы пожить в России.

Француженка, однако, отметила, что ни за что не стала бы менять гражданство. Как сообщает ТАСС, Катрин Денев в свой предыдущий визит в РФ весьма лаконично и жестко ответила на вопрос о том, могла бы она стать гражданкой России - она произнесла слово "никогда".

Актриса также подчеркнула, что русская аудитория ей кажется невероятно открытой и теплой, люди в РФ веселые и радостные и, по мнению Денев, похожи на итальянцев.