Названа дата выхода в прокат резонансного фильма Кончаловского

Во вторник стало известно, что 19 января будущего года в прокат выйдет резонансная картина режиссера Андрея Кончаловского под названием "Рай".

Данную информацию предоставил сегодня портал Gazeta.ru, ссылаясь на информацию пресс-релиза. Отметим, что фильм завоевал награду "Серебряный лев" за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале. В ленте сыграли Юлия Высоцкая, Виктор Сухоруков, Филипп Дюкен, а также Кристиан Клаус. Ключевой темой картины является Вторая мировая война, во время которой русская аристократка попала в концлагерь.

Ранее сообщалось, что "Рай" был выдвинут на престижную американскую премию "Оскар" от России.