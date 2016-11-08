ШЕР И ЛОК вместо ШЕРЛОКА

Кто-то умеет хорошо придумывать, кто-то – осуществлять, кто-то – держать на плаву начатое дело. А есть люди – они встречаются значительно реже - способные и придумать, и осуществить, и делать.

Именно такие люди каким-то удивительным образом стали возникать вокруг идеи создать в Питере театр Георгия Данелия. Жена Георгия Николаевича – Галина Данелия, актриса и режиссер – стала инициатором и вдохновителем, а питерцы ее поддержали. Прежде всего - продюсеры Оксана Тоцкая и Данила Шалагин. Они уже, если честно, устали отвечать на вопрос, какое отношение кинорежиссер Данелия имеет к театру и Питеру. Потому что для них совершенно очевидно, что трогательная простота сюжета наряду с глубиной чувств, свойственная фильмам Данелии, не меньше, чем для кино важна для театра. Тем более сегодня, когда театр все больше и больше становится заложником форм и технологий. Актеры в нем постепенно вообще перестают иметь значения. Театр Георгия Данелии для начала намерен вернуть на сцену актера. А почему Питер? Да, потому что всем знакомый по фильму «Осенний марафон» Бузыкин в исполнении Олега Басилашвили, все еще бегает по осенним дорожкам и набережным этого прекрасного города…



Начали с двух музыкальных спектаклей – «Ханумы» и «Дюймовочки». Я посмотрела «Дюймовочку». Написал инсценировку и поставил спектакль режиссер Дмитрий Сарвин, музыку придумал Александр Бараев, хореографию – Руслан Шеметов. «Дюймовочка» получилась хорошим, качественным спектаклем. Его можно легко смотреть всей семьей, но особенный восторг приключения девочки ростом в два с половиной вызывают у детей. Вся декорация придумана таким образом, чтобы подчеркнуть миниатюрность главной героини. Идея очень простая, но абсолютно убедительная. Придете – увидите! Дети, кстати, самый строгий зритель – их невозможно обмануть. Рядом со мной в зале сидела маленькая и очень тихая девочка. Сначала ее пугали восторги других детей, то и дело аплодисментами сопровождающих появление на сцене двух сыщиков – Шера (Лариса Климова) и, Лока( Александр Берг), получившим задание от мамы Дюймовочки( Арина Ревнивых) разыскать потерявшуюся дочку. Сыщики были великолепны. Такие живые, смешные , современные! Как и все другие персонажи – жук-шоумен ( з.а. России Вячеслав Штыпс), Жаба ( з.а . России Марина Уланова) и ее Жабенок( Алексей Никоноров), стирающие белье в болоте, глупая мышь, вознамерившаяся на старости лет выйти замуж за Крота. Ну, и , конечно, сам Крот ( з.а. России Геннадий Спириденков) - высокомерный олигарх из подземного царства, убежденный , что любая девушка пойдет за него . Но Дюймовочка ( Элисо Дарсадзе) гордо отвергла брак по расчету и вышла замуж за прекрасного Принца (Виктор Киричек). Тихая девочка рядом со мной встала и …заплакала от счастья. Она не верила до последней минуты, что все закончится так хорошо! И как же отчаянно она вместе со всем залом аплодировала поклонам актерам под очень запоминающуюся и зажигательную музыку.



Нет, я , конечно, понимаю, что этот спектакль никогда не выдвинут на «Золотую маску», как и множество других проектов, по мнению уважаемой критики стоящих где-то на обочине театрального мейнстрима И театру Георгия Данелии еще предстоит проделать большой путь, чтобы прочно закрепиться на театральном пространстве. Но начало есть. И курс проложен в правильную сторону!







