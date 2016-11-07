Участие сбежавшего в Украину актёра в российских гастролях оказалось фейком

Возмущение в соцсетях и на интернет-сайтах вызвало известие об участии в гастролях на Урале некоего Московского независимого театра (МНТ) бывшего российского актёра Анатолия Пашинина. Как оказалось, напрасно.

Неофициально эмигрировавший в Украину актёр-оппозиционер запомнился в последние годы не блистательными ролями, а скандальными антироссийскими заявлениями, в том числе о поддержке Майдана в Киеве, о подготовке антиправительственного восстания в России до 5 ноября 2017 года, о желательности взрыва российских газопроводов, о поддержке так называемой АТО на Донбассе и так далее. Лично ездил прислуживать неонацистскому батальону «Азов», фотографировался с нацистской символикой и с мишенью в виде Михаила Пореченкова, с которым играл вместе в «Грозовых воротах».

Не удивительно, что известие о гастролях столь одиозной личности привело к призывам не только бойкотировать спектакль, но и встретить её «как следует». Однако вчера на сайте ДК г.Копейска Челябинской области, где должен выступать театр, заявили, что случайно получили неактуальную афишу. Что не объясняет присутствие фамилии Пашинского на сайте МНТ в ролях этого и других спектаклей.

Сам Пашинский в обсуждениях на украинском сайте объяснил это стремлением театра подзаработать на его имени, обманывая публику. Что выглядит забавно в связи с отношением к нему сейчас в России. Актёр также дал понять, что выступать с МНТ и вообще возвращаться из Украины не собирается, однако от российского гражданства, как пишут СМИ, не отказался.

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