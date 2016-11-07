Памятник Олегу Попову установят в Ростове-на-Дону

Сегодня стало известно, что в Ростове-на-Дону в скором времени появится памятник легендарному клоуну Олегу Попову.

Об этом заявил директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный, который отметил, что данная тема уже обсуждалась с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. По словам артиста, тот поддержал идею увековечить Олега Попова.

В обозримом будущем состоится конкурс на лучший проект монумента. Как уточняет ТАСС, место для памятника будет определяться в соответствии с пожеланиями жителей города. Запашный подчеркнул, что испытывает радость в связи с подобным решением руководства области.