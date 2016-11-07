Власти чуть не отдали «дальневосточный гектар» с памятником ЮНЕСКО

Участок со всемирно известными петроглифами на скалах, внесёнными в список ЮНЕСКО, попал в список земель, которые могут предоставляться гражданам России по федеральному закону о дальневосточном гектаре.

По объяснению чиновников, участок попал в ФИС под раздачу случайно, из-за сбоя в электронной системе учёта. Несколько местных жителей подали коллективную заявку на его оформление для ведения предпринимательской деятельности – в частности, туристических экскурсий. Однако им было отказано по причине того, что уникальная территория с петроглифами Сикачи-Аляна, созданными в эпохи мезолита, неолита, раннего железного века и средневековья, относится к землям коренных малых народностей.

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