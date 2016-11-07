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Режиссер Пудин ставит в Ростове спектакль о Сталине – монашествующем монархе

7 ноября 2016, 11:19 [ «АН-онлайн» ]

Режиссер Пудин ставит в Ростове спектакль о Сталине – монашествующем монархе
globallookpress.com

Ростовский академический театр драмы им. Горького представит в новом сезоне биографическую драму «Сталин. Часовщик» по пьесе Владимира Малягина. Художественный руководитель театра Александр Пудин утверждает, что это очень «чистая, точная, честная, человеческая и актуальная» пьеса.

«Мне кажется, что сегодня, когда страна со всех сторон зажимается в неприятельские тиски и повторяется то, что было в предвоенные годы с Советским Союзом, остро ощущается необходимость наличия в государстве яркого лидера, вождя, который мог бы объединить нацию и ответить тем вызовам, которые бросает время. Спектакль видится как исповедь героя с трибуны Мавзолея, героя, готового предстать перед Судом Божьим и Судом Времени. По сути, перед нами покажется монашествующий монарх, аскет, человек очень сложного нрава, избравшего путь беззаветного и бескорыстного служения своему Отечеству», — приводятся его слова на сайте театра.

Пудин рассказал, что на сцену, помимо Сталина, выйдут его жена Надежда Аллилуева, дочь Светлана и сын Василий, а также Жуков, Берия, Ворошилов, Поскребышев и другие. И каждый будет предъявлять свой счет.

«Он разъяснит свою позицию, которая идет в разрез с образом, привычным для обывателя. Согласитесь: его нередко оценивают, часто осуждают, особенно если взять недавние годы, когда с критикой в отношении Сталина вышло огромное количество литературы и публицистики. По сути, это будет исповедь вождя с трибуны Мавзолея. Там расположится то самое лобное место, с которого ему будет дана возможность выйти и самому рассказать, кто он и что из себя представляет, для чего был беспощадным, для чего объединял страну, делая  Россию  великой, и как он это делал», — объясняет Пудин. В его версии Сталин будет предъявлять претензии своему отцу и Богу.

продолжение материала на портале "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" 03.11.16

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