Сегодня в России прощаются с легендарным клоуном Олегом Поповым

В понедельник, 7 ноября, в России прощаются с легендарным клоуном Олегом Поповым, который скончался 2 ноября на 87-м году жизни.

Соболезнования родным в связи с кончиной артиста выразил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который отметил, что это горе разделяют миллионы людей по всему миру, которые восхищались талантом великого клоуна Олега Попова. Политик добавил, что тот был человеком большого сердца и невероятного обаяния.

Отметим, что прощание с "солнечным клоуном" состоится сегодня в цирке в Ростове-на-Дону. После этого тело Попова будет доставлено в Германию, где он жил последние 25 лет, передает ТАСС.