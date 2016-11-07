Концерт фламенко в Челябинске соберет танцоров от 7 до 65 лет

В Челябинске 12 ноября состоится конкурс исполнителей фламенко, на который съедутся лучшие танцоры и коллективы из городов Урала, а также гости из Казахстана. Возрастной диапазон участников - от 7 до 65 лет, они выступят в двух категориях - дети и взрослые. Об этом рассказала на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» организатор фестиваля, известная челябинская танцовщица и педагог, президент «Уральской федерации фламенко» Лариса Хорват.









- Танцоры старшего возраста, традиционно входящие в группу «синьоры», у нас попадают в общую категорию взрослых, поскольку сами группы разновозрастные. Одному участнику может быть 65 лет, другому 30, но это не имеет никакого значения – у исполнителей фламенко очень большой возрастной диапазон. Можно в 65 лет так станцевать, что 20-летним не сравниться, - поясняет организатор фестиваля.

Международный конкурс «Flamenco de primavera» традиционно собирает на челябинской сцене любителей фламенко уже в течение нескольких лет. С 2013 года весной проводится фестиваль, на котором коллективы представляют лучшие номера, подготовленные в течение минувшего года. Осенью все желающие могут представить свое творчество на конкурсе исполнителей фламенко, и получить оценку компетентного жюри. В этом году председателем жюри будет Светлана Савельева из Москвы – знаменитая танцовщица, хореограф и педагог, основательница ансамбля «Almas del fuego» и школы «Андалусия». Второй член жюри – Марианна Маиеру из Севильи, исполнительница фламенко, постановщик танцев, преподаватель. Обе танцовщицы давно и тесно сотрудничают с уральскими любителями испанского танца. Они примут участие в гала-концерте, на котором будут представлены лучшие номера участников конкурса.

Гала-концерт фестиваля «Flamenco de primavera» состоится 12 ноября в 15 часов на сцене Дворца пионеров и школьников имени Крупской (театральный корпус, Свердловский проспект, 59).